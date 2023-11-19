نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميمي جمال والدة رانيا يوسف في "بقينا اتنين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ميمي جمال: رانيا يوسف تعليقاتها غريبة عن شخصيتها.. وست مهذبة ولطيفة

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها تقوم حاليًا بتصوير دورها في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير والنجمة رانيا يوسف موضحة أنها تجسد دور والدة الأخيرة و"حما" الفنان شريف منير.

وإضافة ميمي جمال خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "free time"، والذي يعرض عبر فضائية هي: "رانيا يوسف إنسانة جميلة ومريحة في شغلها وظريفة.. هي أوقات بيبقى ليها تعليقات غريبة بس ده مش بيبقى حقيقي، أنا بستغرب أنها بتعمل تعليقات مختلفة عن شخصيتها، وهي مهذبة ولطيفة وده اللي بشوفه حاليًا فيها".

برنامج “free time”

برنامج "free time" تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس ويستضيف البرنامج من خلاله عددا من نجوم الفن ويناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

مسلسل “العتاولة”

و يذكر أن إنضمت الفنانة ميمي جمال لفريق عمل مسلسل "العتاولة" والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي حيث يواصل صناع مسلسل "العتاولة" التحضير للعمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادًا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

من هم فريق عمل مسلسل "العتاولة"؟

مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، حنان يوسف، ميمي جمال، هدى الإتربي، وتواصل الشركة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل. يذكر أن مسلسل "العتاولة" هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.