نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يثير قضية الحقوق الزوجية في برنامج "البيه والهانم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان محمد التاجي على برنامج البيه والهانم، والتي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة والإعلامي ممدوح الشناوي وتحدث عن العلاقات الزوجية فقال الفنان محمد التاجي إنه يتمنى إنشاء جمعية خاصة للرجال للدفاع عن حقوقهم، وكشف خلال برنامج البيه والهانم عن نصائحه لبناته بعد الزواج، حيث نصحهن بالتحدث عن أي مشكلة زوجية وحلها دون تأخير وبطرق مستقيمة، داعيًا إلى إيجاد جمعيات تعنى بحقوق الرجل على غرار جمعيات حقوق المرأة.

وتناقشت نورين شحاتة مع محمد التاجي عن الزواج وقالت له: ليه مش عايز الشباب يتجوزوا؟، ليرد التاجي عليها قائلة:عشان ميتحبسوش العيال تقعد في بيت أهلهم أفضل، لتقول له نورين: يعنى أنت مش عايز الستات تجوز وتقعد في البيت، فيرد قائلًا: إنتوا عايزين تجوزوا لأغراض تانية مش عشان إنشاء أسرة وعيلة، لأ لكن عشان تقلبي الراجل اللى هتجوزيه وبعدين توديه سجن طرة أو وادي النطرون.

محمد التاجي: "هقطم رقبة بنتي لو اتأثرت بفكر اليومين دول وأطالب بقانون يحمي حق الراجل"



حل الفنان محمد التاجي كـ ضيف على برنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية "ETC" والذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، وصرح خلال اللقاء عدة تصريحات هامة وكشف بعض النصائح التي قدمها لـ ابنته قبل زواجها، كما أنه لم يغفل عن انتقاد بعض الأعلاميات بخصوص رسائل التمرد التي يقدمونها في برامج المرأة.

وذكر موقف خاص بمذيعة عربية كانت تقدم برنامج اسمه "قطعوا الرجالة" وأعلن أنه مستاء من الاسم ولا يعتبره مناوشة أو مزاح بل إهانه، ونصح الإعلاميات التي يقدمن البرامج النسوية أن يقتدوا بالإعلامية كاميليا الشنواني.

وقال نصًا: " كانت بتقدم برامج المرأة زمان وبتعلمها أزاي تبقى ست بيت وتنسق بيتها، لأن البيت مملكة الست وأزاي تعمل أشغال يدوية"

وتابع: "أنا لو أعرف أن بنت من بناتي هتتأثر بالفكر المعوج بتاع اليومين دول أنا إلى هقطم رقبتها مش هسيب جوزها هو إلى يعمل كده، لأن ده الكيان إلى هي اختارته".

وكشف الوصايا التي قدمها لبناته قبل زواجهم وقال: " قولتلها بيتك ده خاص بيكي مش عايزة أعرف عنكم أي مشكلة، الحاجة الحلوة تفرحونا بيها والحاجة الـ مش كويسة تحلوها مع بعض".

وأضاف: "بيتكم ده مسئوليتكم وأنتو دلوقتي عشرة تانية غير عندي في البيت وانتو متشاركين في إقامة البيت كامل هتتشاركوا فيه لنهاية العمر، وأولادكم كمان مسئوليتكم تاخدو بالكم منها".

كما أنه طالب بإضافة قانون يحمي الراجل من تمرد الزوجة عليه وقال: "المجتمع محتاج قانون للأسرة دون تمييز لحفظ حقوق المرأة والرجل سويًا وليس شخص منهم على حساب آخر، وذلك في ظل ارتفاع حالات الطلاق والعنف داخل المجتمع".