كندة علوش: "الألم يأخذ أشكالًا مختلفة ونخاف أن نعتاد الأمر"

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أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة كندة علوش بشكل مستمر دعم القضية الفلسطينية، وتطالب العالم للوقوف ضد المجزرة البشرية التي تحدث في قطاع غزة، والذي أسفر عنها قتل الآلاف يوميًا بشكل مستمر.

فنشرت كندة علوش تغريدة عبر حسابها على موقع “أكس” معلقة: “وماذا بعد ننتظر نهاية الأحداث ولا تأتي نشاهد الحدث من وراء الشاشات نسمع صراخ الأمهات وبكاء الأطفال ولا نستطيع مد يد العون ولا المواساة، الألم يأخذ أشكالًا مختلفة كل يوم لكنه يأبى أن يفارق القلوب، نخاف أن نعتاد الأمر أو أن نعود للانغماس في حياتنا اليومية هربًا من الكآبة، ما العمل نمر على الصور والأخبار نريد أن نكون فاعلين ولكن لاسبيل لذلك”.

كندة علوش عن أحداث فلسطين: "تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية العالم"

وكانت قد أعربت الفنانة كندة علوش عن حزنها الشديد جراء الأحداث التي مازالت تمر بها دولة فلسطين المحتلة، خاصةً بعد مشهد نزوح الفلسطينين، ووقوع مئات الضحايا منهم يوميًا.



فنشرت كندة علوش عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "لن يستطيع أحد أن يحاضر علينا بعد اليوم بالإنسانية ونبذ العنصرية وحقوق الإنسان، فبعد مشهد الأطفال حديثي الولادة في مشفى الشفاء".



وتابعت كندة علوش: "لا يحق لأحد أن يتكلم، ‏تصرخ هذه الصور لتفضح وحشية هذا العالم وكذبه ومن صمت أمام صور هؤلاء الأطفال فليصمت للأبد، هو إعلان فج لأن القادم أكثر وحشية".



كندة علوش عن نزوح الفلسطينين: "مؤلم كمشهد الموت وأتمنى أن ينتهي هذا الكابوس"

وفي وقت سابق علقت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” قائلة: "مؤلمة مشاهد النزوح كمشاهد الموت أو أكثر مجبرين على الرحيل.. وجوه متعبة وحزينة تجرجر حيواتها ومنازلها وقصصها خيباتها وأفراحها خلفها.. تعيد للذاكرة مشاهد النزوح الفلسطيني في 48 ومشاهد النزوح السوري.. أتمنى أن ينتهي هذا الكابوس نهاية سعيدة ولكني لا أدرك كيف، غزة تُباد‬⁩".