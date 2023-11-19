انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تغيض زوجة عمرو أديب الأولى امام الجميع.. لن تصدقوا ماذا فعلت؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدر خبر زواج نجل الاعلامي عمرو أديب مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من حرصهم على الاحتفال في تكتم بسبب الأحداث الجارية.

وكانت نجمة الفرح الأولى هي السيدة اماني سوكا زوجة الاعلامي عمرو اديب الأولى ووالدة ابنه خالد، حيث لم تتمالك دموعها امام الجميع.

اماني سوكا وجهت رسالة لابنها العريس خالد، وقالت: "خالد أنا فخورة بك أنت تجاوزت كل توقعاتي" وبكت وهي تتحدث عنه.

واحتفل الإعلامي عمرو أديب بزفاف ابنه الأكبر خالد، مساء الجمعة 17 نوفمبر الجاري، في حفل حضره الأهل والأصدقاء المقربين، وخلال الحفل حرص أفراد عائلة أديب على توجيه رسائل لخالد عمرو أديب.