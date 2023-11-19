محمود ياسين لـ دوت الخليج الفني: "لم اتعمد إثارة الجدل ولن أقبل بأدوار بلا فائدة وهذا سبب تسميتي جونيور"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشأ داخل عائلة فنية فتأثر بهم وتمنّى منذ طفولته أن يصبح ممثلًا، فعارضه والده ولكنّ بالإصرار وافق في نهاية الأمر، رغم مشواره الفني القصير إلا أنّه نجح في لفت الأنظار.

محمود عمرو ياسين، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، بدأ مشواره الفني عام 2019 ورغم رصيده الفني القليل إلا أنّه نجح في ترك بصمة مميزة بأدواره، وعلقت مشاهده في أذهان الجمهور وارتبطوا بها إلي حد كبير.

لذلك ينقل لكم دوت الخليج الفني حواره مع الفنان الشاب محمود ياسين جونيور، إليكم نص الحوار:

هل تعرض محمود ياسين لموقف خيانة مثلما حدث مع جلال ؟

لا، لم يحدث ذلك ولن أغفر أو أسامح.



محمود ياسين ممكن يعتمد على شخص قعيد مثلما حدث بالمسلسل؟

أكيد، لو شخص ناجح وبيحاول لية لأ، دي أقل حاجة ممكن نقدمها له.

محمود ياسين جونيور



محمود ياسين جونيور يتعمد إثارة الجدل وآخرها رأيه في الحجاب ما رأيك في ذلك ؟

لم اتعمد إثارة الجدل أنا بيجيلي أسئلة كتيرة وأوقات بتسأل في حاجات مش بكون أحسن حد يرد عليها ولو رديت برد بالمعلومة اللي عندي عنها، ودائمًا بحاول لو عندي رأي مختلف عن الناس بحتفظ بيه لنفسي، أما لو رأيي الرأي المنطقي والطبيعي للناس فبقول عادي.



محمود ياسين جونيور بيختار أدواره على أي أساس ؟

بختار أدواري على أساس الموضوع اللي بنتكلم فيه، ومين صناع العمل وهل الدور هيضيف لرصيدي الفني ولن أقبل بالأدوار الذي تقوم بتقليل شأن صاحبها.

محمود ياسين جونيور

هل محمود ياسين جونيور يعتمد على موهبته وعائلته الفنية فقط ولا ممكن يعتمد على ورش فنية ؟

أكيد طبعًا أهم الفنانين في العالم بيتشغلوا علي نفسهم وبيطوروا نفسهم، فأنا لازم أعمل ده أكيد وليس الاعتماد كليًا علي الموهبة.

حدثنا عن لقب جونيور ؟

جونيور بتستخدم لو في شخص كبير وشخض صغير في أي عائلة نفس الأسم متكرر بيكون الأكبر سينوار والأصغر بيكون جونيور، ودائمًا هذا المصطلح يستخدمه لاعبي كرة القدم، كنت العب كرة قدم وكان ده اسمي على التيشيرت ولن اتوقع انتشار اسم جونيور ولكنه مختلف وبيفرق بيني وبين جدي الراحل محمود ياسين.

محمود ياسين جونيور

أبطال حكاية" عيشها بفرحة "



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

أحداث حكاية" عيشها بفرحة "

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانًا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.