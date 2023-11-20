انت الان تتابع خبر "دفع وزنها ذهباً".. زواج الفنانة ياسمين صبري من رجل أعمال عربي يشعل السوشيال ميديا!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية ياسمين صبري، الأمر الذي احدث ضجة وتسائل الجمهور عن صحته.

الفنانة ياسمين صبري تعتبر واحدة من نجمات الفن في الوطن العربي ودائما ماتحقق النجاح من خلال أي دور تقوم بتأديته.

بعد انفصال الفنانة ياسمين صبري عن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة لاحقتها شائعات كثيرة وتم ربط اسمها بالعديد من الاسماء.

وتصدر اسم ياسمين صبري محركات البحث في قوقل بعد أن أعلنت صفحة “شربليتا” المهتمة بأخبار الفنانين عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام خبر زواجها.

صفحة شربليتا لم تكتفي بنشر اعلان خبر الفنانة ياسمين صبري، بل اكدوا انها متزوجة منذ فترة من رجل أعمال عربي لم يكشفوا هويته، ودفع وزنها ذهبا لتوافق عليه.

لكن حتى الآن لم يتم تأكيد أو نفي هذا الخبر من قبل هيفا وهبي أو ممثليها، الأمر الذي يجعله محل شائعات.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري قبل ايام مع الاعلامي عمرو اديب في برنامجه الشهير الحكاية، كشفت من خلاله عن العديد من الأسرار الخاصة بها والتي تجعلها أكثر سعادة وراحة.

وقالت ياسمين إنها إذا توقفت عن ممارسة التمارين الرياضية فستشعر بآلام في جسمها. وأضافت : "طول عمري من وأنا سني 4 سنين بلعب رياضة وجدّتي خلّتني أمارس السباحة، ولغاية سن 18 سنة كنت سبّاحة محترفة في بطولات وسفريات باسم مصر".

وعن تأثير التمارين الرياضية وحمل الأوزان الثقيلة في جمال جسم المرأة، قالت ياسمين: "دي ثقافة قديمة وإتغيرت، الحديد بيعمل تقسيم للجسم، ويخلّي الست شبه الحصان، وده نوع جمال أنا بحبه، بحب الست الممشوقة اللي عضلاتها مرسومة زي الأبانوس".

كما كشفت عن سر تعلّمها واحدة من الحركات الصعبة في لعبة اليوغا، وهي حركة "البرجل" بالقول: "دي إتعلمتها لما كبرت، كنت في كوريا سنة 2018 وعندي مشكلة نوم بسبب اختلاف التوقيت، والساعة 5 الصبح دخلت الجيم لقيت ولا جهاز فاضي، ولقيت شاشة كبيرة فيها ست بتلعب يوغا وبتعمل حركات بكل انسيابية".

وعن رسائل الإعجاب بإطلالاتها التي تصلها من متابعيها، قالت: "الست بتحب كل حاجة حلوة، الشنطة والفستان، والشياكة والجمال". وأضافت: "أكثر مبيعات في العالم هي لمنتجات الست، لأنها بتستخدم الحاجات دي أكثر من الرجل وفي حدود إمكانياتها، وأنا فسلفتي إن الحياة جميلة، ومؤمنة بنظرية النظارة الوردية".

وعن طريقتها في تحقيق الراحة النفسية، قالت:" أبسط حاجة تسعد الست، الكلمة الحلوة للست صدقة جارية وجبر خواطر".

وعن الصور الكثيرة التي تظهر خلالها في طائرة خاصة، قالت ياسمين صبري: "الطائرة الخاصة بتبقى جزء من تعاقداتي، والطيارة الخاصة مش بتعمل إنسان، لكن الإنسان هو اللي بيعمل الطيارة، ودي جملة ممكن تتكتب على