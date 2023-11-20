نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماما نجوى لمنتقديها: ارتاحو هعتزل وهموت قريب بالسرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ماما نجوى، تصدرت التريند اليوم في مصر، بعد إعلان إصابتها بالسرطان، وأثارت الإعلامية نجوى إبراهيم، جدلًا واسعًا واحتلت التريند في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما لمحت في برنامجها الإذاعي «بيت العز» إلى إصابتها بالسرطان.

وقالت الإعلامية نجوى إبراهيم، في رد أثار جدلًا واسعًا، حيث قالت بشكلٍ عابر: «أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب»، وذلك دون إيضاح أي تفاصيل.

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ماما نجوى تعلن إصابتها بالسرطان

وكانت نجوى إبراهيم، قد أعربت عن استيائها الشديد، بشأن الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخروج مطالبات من قبل البعض بشأن اعتزالها، حيث قالت: «أول مرة أقرأ كومنتات كتير نزلت، يا نهار أبيض على الكلام اللي اتقال، أكتر من ربع التعليقات تحمل حالات غريبة، لازم تروحوا تتعالجوا، أنتم طيب عاوزني أعتزل ولا إيه؟ طب ما ضروري الواحد هيعتزل، هو أنا هفضل طول العمر أكلمكم؟!».

ماما نجوى توجه رسالة قاسية لمنتقدي ظهورها

وتساءلت بقولها: «إيه اللي يريحكوا، أعتزل؟ قولوا لي؟.. إيه اللي يريحكم كمان؟.. أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة وعاملة 7 آلاف عملية وعندي سرطان وهعتزل وهموت قريب، إيه اللي يفرحكم؟ مفيش حاجة حلوة تفرحكم؟ هدوا نفسكم والنبي، مش عشاني، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بالكلام معاكم، حبوا بعض شوية».

ماما نجوى هو لقب يشار به إلى الفنانة المصرية نجوى فؤاد. نجوى فؤاد ولدت في 12 أكتوبر 1949 في مصر. هي ممثلة ومطربة مصرية شهيرة في السينما المصرية. بدأت مسيرتها الفنية في ستينيات القرن العشرين واستمرت لعقود عديدة.

أهم أعمال نجوى إبراهيم (ماما نجوى)

نجوى فؤاد اشتهرت بأدوارها الكوميدية وتميزت بأسلوبها الفكاهي والمرح في التمثيل. قدمت العديد من الأدوار النسائية القوية والمميزة في الأفلام والمسلسلات المصرية. حازت على شهرة واسعة في الوطن العربي وأصبح لها جمهور كبير من المعجبين.

من أبرز أفلام نجوى فؤاد الشهيرة "الباب المفتوح" و"حب البنات" و"الأفوكاتو" و"شفيقة ومتولي" وغيرها الكثير. قدمت أيضًا العديد من الأعمال التلفزيونية التي حققت نجاحًا كبيرًا.

نجوى فؤاد تُعتبر إحدى الشخصيات البارزة في صناعة الترفيه المصري، وقد أثرت بشكل كبير في مجال الفن والتمثيل في العالم العربي.