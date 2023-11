نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماما نجوى تتصدر التريند بعد إعلان إصابتها السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ماما نجوى تتصدر التريند، بعد تصريحاتها الصادمة بشأن إصابتها بمرض السرطان، وخرجت الإعلامية برسالة صادمة لمنتقديها، من خلال برنامجها بيت العز، حيث انتقدت نجوى إبراهيم حالة النقد السلبى والتعليقات الصعبة التى تكتب أحيانًا في التعليقات لديها.

وتستعرض بوابة دوت الخليج في التقرير التالي ما قالته ماما نجوى إبراهيم متهكمة على منتقديها الذين طالبوها بالاعتزال بألفاظ وتعليقات مسيئة لها ولتاريخها المهني.

نجوى إبراهيم تعلن إصابتها بالسرطان

وقالت ماما نجوى إبراهيم: "عايزيني اعتزل؟ أنا عندى 80 سنة وعيانة وعندى سرطانات وعملت 7000 عملية، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربى عيالي، أنا فرحانة أني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، واختتمت حديثها قائلا: "حبوا بعض شوية".

نجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عددًا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذى عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى ابراهيم فى تناول كافة القضايا.

مسيرة نجوى إبراهيم المهنية..من أفضل 100 إعلامية في القرن الواحد والعشرين

نجوى إبراهيم الشهيرة بـ«ماما نجوى»، هي إعلامية ومذيعة وممثلة مصرية، خريجة كلية الآداب جامعة عين شمس، حاصلة على ماجستير الإعلام من جامعة جورج واشنطن، وبكالوريوس الإدارة من جامعة جورج واشنطن، والدكتوراه الفخرية من جامعة كامبريدج.

تم تكريمها من ضمن 100 سيدة في القرن العشرين أثروا إيجاباً على مجتمعاتهم، وواحدة ومن أفضل 100 إعلامية في القرن الواحد والعشرين، وأحد أفراد قائمة موسوعة Who is Who العالمية للمشاهير، فازت بجائزة الأم المثالية في مصر لمدة 11 سنة متتالية، فازت بجائزة أحسن مذيعة في مصر 19 سنة متتالية، وشغلت منصب رئيس قناة الأسرة والطفل لمدة 5 سنوات، وهي حاصلة على عدد كبير من الجوائز الفنية والإعلامية المصرية والدولية، و قدمت أشهر برامج التلفزيون المصري في عصره الذهبي في مختلف المجالات مثل «الجلسة علنية»، و«فكر ثواني واكسب دقايق».

قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم أكثر من 70 برنامج مختلف، بين التلفزيون والإذاعة والقنوات الفضائية المختلفة، خاصة في مجال برامج الأطفال، إلى جانب مشاركتها في 12 فيلم و3 مسلسلات تلفزيونية و3 مسلسلات إذاعية وأكثر من 45 أغنية للأطفال.