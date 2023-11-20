جميل برسوم عن زوجة عادل إمام: 'قولتلها نص ستات مصر بتبوسه'

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان جميل برسوم، عن كواليس مسلسل ساحرة الجنوب الذي قامت ببطولته النجمة حورية فرغلي، موضحا أن العمل به شي كبير من الواقع وحدثت أشياء حقيقة لها علاقة بالجن والأشباح خلال تصوير العمل في اللوكيشن.

وتابع جميل برسوم حديثه خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2" عن الزعيم عادل إمام حيث تعاون معه في مسلسل "فلانتينو"، وهو شخص صادق وغير متلون ونجله رامي مخرج رائع وغير متعالي ولكن نجله محمد إمام يختلف عنه كثيرا.



وكشف "برسوم"، عن موقف جمعه بـ هالة الشلقاني زوجة الزعيم عادل إمام خلال تصويره مسلسل فلانينو في الفيلا الخاصة بالزعيم قائلا:"كنا قاعدين في الفيلا بتاعته وعدت ست ولاقيته بتبوسه فسألته مين دي!؟.. ردت عليا قالتالي:"مش شايفني ببوسه.. أنا مراته، قولتلها طيب ما أي واحده تعدي تبوسه تبقى مراته!؟، طيب ما نص ستات مصر بتبوسه" وبعدها أتكلمنا وقولتلها نفسي أشوفك من زمان يا أم رامي.

معلومات عن برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.