خاص.. محمود ياسين جونيور: "لم أتعرض للخيانة ولا اعتمد على موهبتي كليًا"

القاهرة - محمد ابراهيم - فنان شاب نشأ في أسرة فنية كبيرة فهو حفيد الراحل محمود ياسين، وقدم العديد من الأدوار التي علقت في أذهان الجمهور وارتبطوا بها.

لذلك تنقل لكم دوت الخليج حوارها مع الفنان الشاب محمود ياسين جونيور وإليكم نص الحوار:

حدثنا عن كواليس العمل مع المؤلف عمرو محمود ياسين وكيفية التعامل معاه ؟



أنا بحب الشغل معاه وبكون واثق فية جدًا ولكن بكون مضغوط لأن لازم أخرج أحسن ما عندي، وهو عارف نقاط قوتي وبالتالي بيقدر يقدمني كويس جدًا.

محمود ياسين جونيور وأميرة الجدامي مراسلة دوت الخليج

محمود ياسين يفضل نوعية المسلسلات الـ ١٥ حلقة أو أكثر ؟



أنا بحب أمثل الحلقات الطويلة عشان اعرف أخد على الشخصية أكتر وبحس أنها جزء مني، أما كـ مشاهد أميل لنوعية المسلسلات الـ 15 حلقة.

هل وجودك في عائلة فنية كبيرة بيأثر في اختيارك للدور ؟



أكيد، لازم أعمل دور قوي ويسمع لن ابحث عن التواجد بلا فائدة لازم يكون وجودي مؤثر.

محمود ياسين جونيور وأميرة الجدامي مراسلة دوت الخليج

ما هي أكثر شخصية اتقنت عملها وما هي المحببة إليك ؟



من أكثر الشخصيات القريبة لقلبي شخصية مالك مسلسل 'اللي مالوش كبير "، أما عن الأكثر إتقان وأداء شخصية سلام في "زي القمر " وشخصية جلال في حكاية عيشها بفرحة تشبهني إلي حد كبير.

محمود ياسين جونيور



هل تعرض محمود ياسين لموقف خيانة مثلما حدث مع جلال ؟

لا، لم يحدث ذلك ولن أغفر أو أسامح.



محمود ياسين ممكن يعتمد على شخص قعيد مثلما حدث بالمسلسل؟

أكيد، لو شخص ناجح وبيحاول لية لأ، دي أقل حاجة ممكن نقدمها له.

محمود ياسين جونيور يتعمد إثارة الجدل وآخرها رأيه في الحجاب ما رأيك في ذلك ؟

كتيرة وأوقات بتسأل في حاجات مش بكون أحسن حد يرد عليها ولو رديت برد بالمعلومة اللي عندي عنها، ودائمًا بحاول لو عندي رأي مختلف عن الناس بحتفظ بيه لنفسي، أما لو رأيي الرأي المنطقي والطبيعي للناس فبقول عادي.

محمود ياسين جونيور



محمود ياسين جونيور بيختار أدواره على أي أساس ؟

بختار أدواري على أساس الموضوع اللي بنتكلم فيه، ومين صناع العمل وهل الدور هيضيف لرصيدي الفني ولن أقبل بالأدوار الذي تقوم بتقليل شأن صاحبها

هل محمود ياسين جونيور يعتمد على موهبته وعائلته الفنية فقط ولا ممكن يعتمد على ورش فنية ؟

أكيد طبعًا أهم الفنانين في العالم بيتشغلوا علي نفسهم وبيطوروا نفسهم، فأنا لازم أعمل ده أكيد وليس الاعتماد كليًا علي الموهبة.

محمود ياسين جونيور

حدثنا عن لقب جونيور ؟

جونيور بتستخدم لو في شخص كبير وشخض صغير في أي عائلة نفس الأسم متكرر بيكون الأكبر سينوار والأصغر بيكون جونيور، ودائمًا هذا المصطلح يستخدمه لاعبي كرة القدم، كنت العب كرة قدم وكان ده اسمي على التيشيرت ولن اتوقع انتشار اسم جونيور ولكنه مختلف وبيفرق بيني وبين جدي الراحل محمود ياسين.



أبطال حكاية" عيشها بفرحة "



حكاية "عيشها بفرحة" بطولة هبة مجدى، هانى عادل، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور، نينا المغربى، إبراهيم السمان، مروان يونس، حنان سليمان، جيهان خيرى، اسراء أحمد عطية، وضيوف الشرف حسن أبو الروس، ياسر فرج، سالى حماد، محمد مرزبان، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج البير مكرم.

أحداث حكاية" عيشها بفرحة "

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى رومانسى من خلال قصة إنسانية، يتناول العمل قصة يُسر التي تنبض بالحيوية والحب والطاقة الإيجابية لكل من حولها إلا أن الظروف تعاكسها أحيانًا، ويكشف لها القدر خيانة أقرب الناس لها وتقرر مواجهاتهم وكشف كذبهم.



