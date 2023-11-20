جميل برسوم: عادل إمام له رأي ولا يستعرض أو يزايد على أحد

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان جميل برسوم، أن النجم يجب أن يكون له رأي ولكن هناك بعض النجوم يبدون آرائهم من أجل الإستعراض، موضحا أن الفنان يجب أن يكون محايد ولا يزايد على غيره.

وتابع جميل برسوم خلال لقاؤه في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": "عادل إمام ممثل ليه رأي ولا يستعرض ولا يزايد على حد وكل الفنانين بتزايد على بعضها علشان يكسبوا بنط على قفا بعضهم.. ومهنتنا دي لا يشبع منه،ا مهما تدي الفن يقولك أديني".



وأشار "برسوم"، إلى أنه ليس هناك فنان رقم واحد في الفن لأن الغرور يجعل الفنان يقع بسرعة للغاية، كما أن الفنان لطفي لبيب نشيط عنه ولديه علاقات كثيرة بالوسط الفني لكي يشارك في أعمال فنية.



واختتم حديثه بأنه تألق في الأعمال الدينية مثل سلسلة حلقات مسلسل "محمد رسول الله" والعمل من أهم أدوار حياته وأحبها لقلبه حيث قدم أكثر من أربعة شخصيات في المسلسل من ضمنها شخصية فرعون مصر في عهد سيدنا يوسف، والأعمال الدينية مظلومة في السينما والدراما المصرية ويجب أن ننتقي بعناية الشخصيات الدينية المؤثرة لكي نجسدها كسيرة ذاتية في الدراما.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والاثنين والأربعاء من كل اسبوع من الساعه 8 مساءا حتى الساعه 10 مساءا والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الإحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للسادة المشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



