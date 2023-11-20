انت الان تتابع خبر "أنا نفخت بدرية".. هذا ما قاله أحمد الفيشاوي عن بدرية طلبة في هذا الموقف! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، علق الفنان الشاب أحمد الفيشاوي على أحد مشاهد تصوير فيلم "عادل مش عادل"، والذي تشاركه فيه الفنانة المصرية بدرية طلبة، مازحاً معها .

حيث ظهر خلاله وهو يطلب منها مبارزته بسلاحه، ليُخرج كلٌ منهما لعبة يبدأ المبارزة بها وسط ضحكاتهما، وعلّق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "أنا نفخت بدرية في التصوير، كواليس تصوير عادل مش عادل".

فيلم "عادل مش عادل" من إخراج أحمد يسري، قصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما، ويشارك أحمد الفيشاوي في بطولته، دينا وبدرية طلبة وعدد آخر من النجوم.

يُذكر أن آخر أفلام أحمد الفيشاوي هو فيلم "رهبة" الذي عُرض في دور السينما خلال الفترة الماضية، وشاركه في بطولته: محمود البزاوي، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، سما إبراهيم، مصطفى غريب، أحمد رمزي، ثراء جبيل، محمد لطفي، عبدالرحمن ظاظا، محمد القس، وهو من تأليف أحمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.