دعاء حكم تحتفل بعيد ميلادها (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانه دعاء حكم، اليوم، بعيد ميلادها حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جذابه باللون الأحمر خلال الإحتفال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





عيد ميلاد دعاء حكم





وظهرت دعاء في الصور وهي تحتفل بعيد ميلادها، بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأحمر، مع تسريحة شعر أنيقة، ومكياج هادئ مما أبرز جمال ملامحها.

وعلقت على الصور قائلة: “أشكر الله على عام آخر من الحياة، عيد ميلاد سعيد لي”.



أعمال دعاء حكم





تشارك دعاء حكم خلال هذه الفترة في مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، والذى تواصل تصويره حاليًا من أجل العرض خلال الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.





تفاصيل شخصية دعاء حكم في مسلسل حدوته منسية





تجسد دعاء خلال أحداث العمل شخصية فتاة من دمياط تدعى "أمانى" وهى ابنة أحمد صيام وتدعمه وتقف بجانبه طوال الوقت ولذلك تعمل معه في مصنع حلويات.





تفاصيل مسلسل حدوته منسية





تدور أحداث العمل في 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريمسامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبيرمنير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وعدد آخر من اتلفنانين ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محى الدين.

آخر أعمال دعاء حكم





ويذكر أن آخر أعمال دعاء حكم كان مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.





أحداث جعفر العمدة





تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي قريب من الجمهور وهو يحكي حول فتى يدعى جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاثة نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات.



أبطال جعفر العمدة

والعمل بطولة كلا من الفنان محمد رمضان، والفنانة القديرة هالة صدقي، والفنانة إيمان العاصي،والفنانة مي كساب،والفنانة منة فضالي،والفنانة جوري بكر، والفنان محمد فهيم، والفنان عصام السقا، والفنان منذر رياحنة، وعدد آخر من نجوم الفن والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.



