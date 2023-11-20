انت الان تتابع خبر ياسمين عز تعتذر لـ نيشان أمام الجميع وهو يرفض إعتذارها.. وما قاله كان صادماً! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، قامت الإعلامية المصرية ياسمين عز محاولة الاعتذار للإعلامي نيشان، بسبب تأخرها على حضور الجلسة الحوارية لمتلقى الاعلام العربي، ولكنه تصرف بطريقة غير متوقعة تماماً مما آثار دهشة الجميع.

وانتشر فيديو لياسمين عز وهي تحاول الاعتذار لنيشان ولكنه رفض، وغادرت وهي متعجبة.

وخلال الجلسة الحوارية التي لم تحضرها ياسمين، سأل نيشان الحضور عن سبب تغيبها في رأيهم، فأجابت إحدى الحاضرات: "لتصنع تريند"، ورد عليها نيشان: "المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع".

وانطلقت فعاليات الدورة الواحد والعشرين لمنتدى الإعلام العربي بمشاركة نحو 3000 من الوزراء وقيادات المؤسسات الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمنصات الرقمية ونخبة من كبار الكتاب والمفكرين وقادة الرأي وصناع الإعلام والمعنيين به في المنطقة والعالم.

يذكر أن ياسمين عز تقدم برنامج "كلام الناس" عبر قناة mbc مصر.

وأثارت ياسمين عز الجدل كثيرا بسبب تصريحاتها منها عن الصوت الشتوي والصوت الصيفي.

وكانت ياسمين عز قدمت نصيحة للفتيات أن يستخدمن الصوت "الشتوي" حتى يزيد حب شريك حياتهن لهن قائلة في برنامجها "كلام الناس": في سؤال بتسأله كتير غالبًا من واحدة بتقول لي كلامك بيعجبني بس صوتك سهتان، شوفي يا روح قلبي أنا صوتي خامته شتوية لأن في أصوات شتوية بتكون ناعم ودافي ونيمان أو نعسان، أما الصوت الصيفي بيكون عالي وحاد ومصحصح طول الوقت وما بيفصلش.

وأضافت: النوع الأفضل بدون انحياز وبكل تواضع خامة الصوت الشتوي، مش بس لأنه دافي وناعم لكن أول ما بتحبي وتخطبي بتحولي صوتك للشتوي وبعد الجواز يرجع لحالته الطبيعية.