انت الان تتابع خبر سلوى عثمان تعمل "يوتيوبر" قريباً.. تعرف على التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عمل جديد تقدمه الفنانة المصرية سلوى عثمان، حيث تشارك في مسلسل "نصي الثاني"، بطولة الفنان علي ربيع، والذي ستقوم فيه بدور أنصاف ولديها قناة للطبخ.

وقالت سلوى عثمان عن دورها في مسلسل "نصي التاني": "أجسد دور إنصاف والدة "نادي" ويقدم دوره علي ربيع، التي تريد لابنها أن يتزوج سريعا لكن عقدة تعرض لها في الطفولة أخرت الأمر".

وتابعت: "إنصاف، هي ربة منزل، لكن لديها طموحات كبيرة لذا أسست مشروعا خاصا بها فافتتحت قناة طهي على موقع يوتيوب، تقدم فيه "أحلى الأصناف مع إنصاف"، وتحكي عن ابنها في القناة وانها تبحث له عن عروس، ثم تتراجع بحجة أنها لا تريد التطرق إلى الحياة الشخصية".

فيما كشف علي ربيع عن تفاصيل دوره في المسلسل وقال:"أقدم دور (نادي حمدي النادي) هو شاب بسيط، مالوش علاقة بالحب، كما نقول باللهجة المصرية، ويبحث عن نصفه الثاني".

وتابع:"نادي لا يبحث عن عروس، بل عن الحب عامة لأنه لا يعرف كيف يجد الحب الحقيقي في حياته، جراء مشكلة حصلت له في المدرسة خلال الطفولة، وتحوّلت إلى عقدة عندما كبر، هذه العقدة جعلته يشعر بأنه غير مرغوب فيه من قبل الفتيات، مما أدى إلى تطوير شخصية خجولة وغير واثقة من نفسها. هذه الصفات تجعل من الصعب عليه إقامة علاقات رومانسية، وستولد العديد من المواقف الكوميدية، والعديد من المواقف الطريفة تحصل بينه وبين والديه النجمين محمود البزاوي وسلوى عثمان، فيها الكثير من الضحك، كما أن الممثل القدير محمد محمود يقدم دورا رائعا".

ويبدأ عرض مسلسل "نصي التاني" عبر منصة "شاهد vip" يوم 28 سبتمبر.

ومسلسل "نصي التاني" من بطولة علي ربيع ومحمد محمود ومحمود البزاوي وسلوى عثمان وياسمين عمر، تأليف إياد صالح وإخراج عمرو صلاح.

ويظهر في الحلقات ضيوف شرف ومنهم وفاء عامر، ميرنا نور الدين، بسنت شوقي، رنا رئيس وأسماء أبو اليزيد، جيلان علاء، ثراء جبيل، إيمان السيد.