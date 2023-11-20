نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهيناز تطرح أغنيتها الجديدة "مصري (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة شاهيناز، أغنيتها الجديدة "مصرية"؛ عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الرقمية الموسيقية

تفاصيل الأغنية

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، الأغنية من كلمات أحمد شوقي الحان وتوزيع ادم حسين. مستشار إعلامي للفنانة شاهيناز عصام ميلاد نصرالله. توزيع ديجيتال شركة آيفاز.

يذكر أحدث اعمال المطربة شاهيناز اغنية “لو ناسيين أفكركوا” مع الفنان محمد رمضان واغنية “قلبي بيدلع” وأغنية “دندنة”.

كلمات الاغنية

ويقول مطلع الأغنية

يارب ياللي خلقتني مصرية

وجعلت عشق بلادي ساكن فيا

ٌدرني اني احبها واصونها

واديها عمري فدا لعيونها

تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا

قدرني احول حبي ليها سفينه

تاخدها وتعدي لاجمل مينا

وقبل ما احلم لحظة فيها لنفسي

الاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي

واحلم عشانها واعمل اللي عليا

يارب جمعنا على الخير