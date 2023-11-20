نسرين طافش تعلق على صورها بالثوب الفلسطيني: "عنوان الجمال والسلام"

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانه السورية نسرين طافش، عن فخرها بإرتدائها فستان يحمل طابع التطريز الفلسطيني، إثناء تواجدها في أحد المهرجانات المقامة سابقًا قبل أحداث غزة.





تعليق نسرين طافش





شاركت نسرين جمهورها مجموعة من الصور بالثوب الفلسطيني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام.





وعلقت على صورها بالفستان الفلسطيني قائلة: “على هذه الأرض ما يستحق الحياة هكذا طرزت كلمات أسطورة فلسطين الشاعر محموددرويش بأنامل مصممة الأزياء الفلسطينية هبة زغلول المقيمة في أميركا على خصر هذا الثوب الفلسطيني المصمم بطريقة معاصرة (الصورةعمرها سنتين)”.





وتابعت: “نحن شعب بطولات.. ونحن أيضا شعب مبدع يحب الحياة ما استطاع اليها سبيلا شعب مثقف متعلم محب.. حاملين معنا حبفلسطين في قلوبنا اينما كنا.. الثوب الفلسطيني هو عنوان السلام والجمال والحرية المستمد من جمال فلسطين العظيمة الحرة.. عائدون”.





وأنهت حديثها: "حافظو على معنوياتكم عالية واهتمو بسلامكم النفسي لتعودو اقوى ولتستمروا بنصرتهم بالتوعية أو بالنشر بالدعاءبصورة بأغنية تراثية بإيمانك بالنصر، قضية فلسطين ليست ترند استمرو بالنشر"









أحدث أعمال نسرين طافش





وتشارك الفنانة نسرين طافش، حاليًا في فيلم "السيستم"، وتجسد خلال الأحداث دور سيدة تُذعى "عائشة"، تعاني من عقدة تجاه الرجال،وهي أيضًا شخصية جميلة وواثقة من نفسها، لكنها مرت بتجارب صعبة في حياتها أثرت على علاقتها بالرجال، ونتج عن ذلك تكوين عقدةلديها.





أحداث فيلم “السيستم”

فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاويبتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاءالشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقداتهم وتجاربهم السابقة.





آخر أعمال نسرين طافش





ويذكر أن عرض مؤخرًا لنسرين طافش فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت،"ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.





تفاصيل شخصية نسرين طافش في فيلم “أخي فوق الشجرة”



وجسدت نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى جسدها رامزجلال، حيث دارا أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعودمن أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.