ميمي جمال عن رانيا يوسف: تعليقاتها مختلفة عن شخصيتها.. وتؤكد: "ست مهذبة ولطيفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ميمي جمال، أنها تقوم حاليًا بتصوير دورها في مسلسل بقينا إتنين، مع الفنان شريف منير والنجمة رانيا يوسف موضحة أنها تجسد دور والدة الأخيرة و"حما" الفنان شريف منير.

رأي ميمي جمال في رانيا يوسف



وأضافت ميمي جمال خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج free time، والذي يعرض عبر فضائية هي: "رانيا يوسف إنسانة جميلة ومريحة في شغلها وظريفة.. هي أوقات بيبقى ليها تعليقات غريبة بس ده مش بيبقى حقيقي، أنا بستغرب أنها بتعمل تعليقات مختلفة عن شخصيتها، وهي مهذبة ولطيفة وده اللي بشوفه حاليًا فيها".

مواعيد عرض برنامج free time



برنامج free time تقدمه الإعلامية يارا أحمد والإعلامية نسمهار الصغير علي شاشة قناة هي يوم الخميس ويستضيف البرنامج من خلاله عددا من نجوم الفن ويناقش أهم القضايا المطروحة بين الجمهور.

نبذة عن قناة هي



قناة هي تعد أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة من الإعلاميين والفنانين



برامج قناة هي



وتعرض قناة هي العديد من البرامج منها: وماما في المطبخ” لـ عزة جلال"، و"من غير نفسنة" تقديم الفنانات انتصار وبدرية طلبة ونوليا، و"المنسي" تقديم إنجي هشام، و"عركة ستات" تقديم إيناس النجار ومروة سليمان، و"سكينة معجون" تقدمه جينا فتحي، و"حياتنا أحلى" لـ سالي فؤاد، و"مطبخ ستي" إيمان ميرا، و"ست الحبايب" من تقديم هالة فهمي، و"دايما عامر" لـ دعاء عامر، و"ساعة عصاري" لـ عبير الشيخ"، “زووم ونص” نورهان عبد الفتاح، “دعوة فرح” لـ فرح شعبان، “فيس أوف” سارة نخلة.