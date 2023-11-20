زينة بـ إطلالة كاجوال في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة زينة جمهورها مجموعة من الصور، في أحدث ظهور لها، والتي ظهرت فيها بإطلالة شتوية كاجوال وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





زينة بإطلالة كاجوال





وظهرت زينة في الصور وهي ترتدي جاكيت باللون الأسود مع بنطلون من نفس اللون، وتركت شعرها منسدل على الأكتاف مع مكياج ناعمأبرز جمال ملامحها.





وعلقت على الصور قائلة: “لسه في الايام امل والامل بس في ربنا.





فيلم الإسكندراني



وتشارك الفنانه زينة في فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، ومن إخراج خالد يوسف، والذي إنتهى صناعه من تصوير مشاهده،ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.





آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



