أحدث ظهور لالهام شاهين برفقة شقيقها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة إلهام شاهين، في أحدث ظهور لها برفقة شقيقها أمير شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

إطلالة إلهام شاهين

وظهرت إلهام شاهين مرتدية فستان من اللون الموف مرصع بالكريستال مستخدمه ميكياج جذاب وشعر منسدلا مما لفت انتباه متابعيها.

يذكر أن إلهام شاهين شاركت في مهرجان القاهرة السينمائي، وظهرت بإطلالة أنيقة على ريد كاربت المهرجان.

أفلام القاهرة السينمائي

وستتنافس على جائزة الأفضل فيلم قصير أفلام: الطيور هاجرت من دولة بيروت – دولة لبنان، دولة طنين – دولة السودان، ودعوة من الخلا للبحر – دولة الأردن وألمانيا، رقم 8 – دولة أستراليا، من العمل الشيطان – دولة مصر، حمزة: أطارد شبح يطاردني – مصر، الغميضة – بولندا، المقابلة – مصر، موجات يوجين الأخيرة – هولندا، ماما – مصر، صاحبتي – مصر، أمنية واحدة لعينة – جمهورية التشيك، ليلة هادئة بمنتزه مونتيري – دولة أمريكا والصين، روزماري بعد أبي – دولة أمريكا، قصة قصيرة – دولة الصين، الوقوف عارية –دولة فرنسا.

ومن ناحية أخري، قد وضع حسين فهمي "دريس كود" للفنانين في الدورة الـ 44من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا: "لما جيت المهرجان لقيت أن كل واحد بيلبس اللي هو عايزه، أنا لما حد بيجيلي البيت مش هستقبله بالبيجامة، هلبس كويس والستات تلبس لطيف لان للأسف الشديد الأمر تطور لأكثر مما كنت متخيل، وبقى 'وريني يا حبيبتي الفستان طيب لفي كده مين اللي عامل التسريحة واسمه أيه الكوافير؟'، مش دا المهرجان".

وتابع حسين فهمي: " لازم كلنا نبقى ملتزمين بالملابس الرسمية بتاعة كل المهرجانات الدولية، ألان ديلون لما جه المهرجان كان جاي بالبدلة السموكنج على كتفه، ده عادي واللبس اللي إحنا بنتفق عليه دوليا، نفس الزي الرسمي هيبقى موجود، والناس هتلبس كويس وتبقى شيك وهيبان إنه مهرجان قيم جدا".

بدأت فعاليات المهرجان من عدة أيام، من المقرر أن يستمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته 44 في الفترة ما بين 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل، في دار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة الفنان القدير حسين فهمي، ومدير المهرجان المخرج أمير رمسيس، وأيضًا سيتم تكريم باقة من نجوم الفن.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد وأهم وأعرق المهرجانات الفنية، والذي يضم عدد كبير من الجنسيات، ويتولى رئاسة هذه الدورة الـ 44، الفنان القدير حسين فهمي.