شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد مؤلفة "الوصفة السحرية" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة شيري عادل، بعيد ميلاد مؤلفة مسلسلها الجديد "الوصفة السحرية" دعاء عبد الوهاب التي تشرف على كتابة العمل، وذلك داخل كواليس التصوير.

وشاركت شيري جمهورها صورة من الاحتفال بقالب كعك كبير يحمل اسم العمل المسلسل والمؤلفة دعاء عبد الوهاب.



وظهرت شيري في الصورة أثناء الإحتفال من داخل كواليس العمل برفقة مؤلفة العمل، والفنانة لقاء سويدان وبسمة داود.





مسلسل "الوصفة السحرية"





يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية” الذي تخوض بطولته شيري عادل، تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه بموسم الشتاء الجاري،لينضم لقائمة مسلسلات الاوف سيزون.





أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"





شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنعالحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.





أحدث أعمال شيري عادل





انتهت شيري مؤخرا من تصوير فيلمين جديدين، الأول "أصل الحكاية" وهو من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالدالصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخرمن الفنانين، والذى تجسد خلاله شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كلفرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.





والثاني فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع،وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، والفيلم مرشح للعرض في شهر ديسمبر المقبل أوالانتظار لموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024