نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص - نجلاء بدر: أقلق من تجربة الأدوار الكوميدية.. وهذا ما حمسني لـ "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة نجلاء بدر، عن سبب حماسها لمسلسل “ صوت وصورة” مشيرة إلى أن وجود حنان مطاوع والمخرج محمود عبد التواب ودور نرمين على الورق كانوا عوامل جذب.

تصريحات نجلاء بدر

وأضافت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني: “أول حاجه سألت عليها المخرج في دور نرمين هل هي عارفة أن جوزها بيخونها ولا عارفة وعاملة مش واخد بالها، هي ورضوى في المسلسل كشخصيات واجعين بعض”.

الأدوار الكوميدية

وتحدثت عن إمكانية خوضها تجربة المسلسلات الكوميدي:' بقلق من الأدوار الكوميدية والايفهات المكتوبة رغم إن صحابي دايما بيقولوا إن في الحقيقة ليا في الهزار وعندي كوميديا الموقف.

تعرضت النجمة نجلاء بدر إلى وعكة صحية، وذلك بعد انتهاء تصوير أحدث أعمالها، وهو مسلسل "صوت وصورة"، والذي يتم عرضها في الوقت الحالي، وكشفت نجلاء بدر عن كواليس إصابتها في وتر أكيليس، بسبب وقوفها لوقت طويل أثناء تصوير العمل.



وقالت نجلاء بدر في تصريحات صحفية: أصبتُ بالتهاب في وتر أكيليس، ومش عارفة امشي، وبدأت جلسات العلاج الطبيعي منذ يوم..مش عارفة أقف على كعبي خالص، نتيجة الوقوف لمدة طويلة خلال تصوير مسلسل صوت وصورة.

وتابعت نجلاء بدر حديثها عن الإصابة التي تعرضت لها، وكشفت عن فترة العلاج الطبيعي التي ستستغرقها حتى تتعافى تمامًا من الإصابة قائلة:«عرضت قدمي للضغط الشديد خلال تصوير العمل، وحاليًا أخضع لجلسات علاج طبيعي عليها، والحمد لله على كل حال وكل اللي يجيبه ربنا كويس..الدكتور أبلغني أنها خلال شهر سوف ترجع لطبيعتها

صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، ناردين فرج، مراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.