مدير أعمال أحمد زكي يكشف حقيقه ارتباطه بنجلاء فتحي

القاهرة - محمد ابراهيم - حل محمد وطني، مدير أعمال النجم الراحل أحمد زكي، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي في برنامج “ واحد من الناس” حيث تحدث عن مقتنياته الخاصة وسر ارتباطه بنجلاء فتحي

وأشار إلي أن مكتب أحمد زكي، كان مليئًا بالذكريات والصور لأشخاص وأحداث مهمة في حياته الفنية، بما في ذلك قصة اقتراب زواجه من نجلاء فتحي وعلاقته الوطيدة بسعاد حسني

كما قال أنه كان شخصا مسرفًا في حياته الشخصية ولم يترك وراءه ثروة كبيرة، حيث تقتصر مقتنياته على مكتبه وشقته وبعض الممتلكات الأخرى.

ذكرى ميلاد

حلت علينا أمس ذكرى ميلاد النمر الأسود أحمد زكي والذي ولد في مثل هذا اليوم 18 نوفمبر عام 1946 ورحل عن عالمنا 27 مارس 2005.



إسمه أحمد زكي متولي عبد الرحمن بدوي، وهو ممثل ومنتج مصري، ولد في مدينة الزقازيق في 18 نوفمبر 1946 وتوفي في عام 27 مارس 2005 وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز.

معلومات عن أحمد زكي

ولد في مدينة الزقازيق، وكان الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته، تزوجت أمه بعد وفاة زوجها، فقام جده بتربيته، وحصل على الإعدادية ثم دخل المدرسة الصناعية، حيث شجعه ناظر المدرسة الذي كان يحب المسرح، وفي حفل المدرسة تمت دعوة مجموعة من الفنانين من القاهرة، وقابلوه، ونصحوه بالالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، وأثناء دراسته بالمعهد، عمل في مسرحية هالوا شلبي.



تخرج من المعهد عام 1973، وكان الأول على دفعته، عمل في المسرح في أعمال ناجحة جماهيريًا مثل مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن والعيال كبرت، وفي التلفاز لمع في مسلسل الأيام ومسلسل هو وهي، وفيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل عام 1981 أمام الفنان صلاح ذو الفقار، وغيرها العديد من الأفلام التي حصل منها على جوائز عديدة.