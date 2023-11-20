بسمة داود تروج لشخصيتها في "الوصفة السحرية": "انتظروا نهلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة بسمة داود لشخصيتها في مسلسلها الجديد بعنوان "الوصفة السحرية"، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





شخصية بسمة داود في الوصفة السحرية

وشاركت بسمة صورة تجمعها بمؤلفة مسلسل الوصفة السحرية أثناء الإحتفال بعيد ميلادها برفقة لقاء سويدان وشيري عادل، وعلقت علىالصورة قائلة: إنتظروا نهلة.









شيري عادل تحتفل بعيد ميلاد مؤلفة الوصفة السحرية





وكانت قد إحتفلت الفنانة شيري عادل بعيد ميلاد مؤلفة مسلسلها الجديد "الوصفة السحرية" دعاء عبد الوهاب التي تشرف على كتابةالعمل، وذلك داخل كواليس التصوير.

















وشاركت شيري جمهورها صورة من الاحتفال بقالب كعك كبير يحمل اسم العمل المسلسل والمؤلفة دعاء عبد الوهاب.





وظهرت شيري في الصورة أثناء الإحتفال من داخل كواليس العمل برفقة مؤلفة العمل، والفنانة لقاء سويدان وبسمة داود.





مسلسل الوصفة السحرية





يواصل صناع مسلسل “الوصفة السحرية” الذي تخوض بطولته شيري عادل، تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه بموسم الشتاء الجاري،لينضم لقائمة مسلسلات الاوف سيزون.





أبطال مسلسل الوصفة السحرية





شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنعالحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف وميسعيد وإخراج خيرى سالم.









آخر أعمال بسمة داود





ويذكر أن آخر أعمال بسمة داود كانت في مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرىعادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير،محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.





مشوار الونش





وشاركت أيضًا بسمة داود في مسلسل "مشوار الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجىوبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمىجمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، ريهام نبيل، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ويقوم الفنان هيثم نبيلوغناء الفنان عمر كمال، كما شاركت بسمة داود فى مسلسل "إيجار قديم" في أكتوبر من العام الماضى، من بطولة شريف منير محمدالشرنوبى، صلاح عبد الله، فيدرا ميمى جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدى، بسمة داود، علاء زينهم، محمد غنيم، مارياأسامة، أحمد أبو زي وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى.