نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز: لازم المجتمع يلغي كلمة معلش.. وهذا أغرب تعليق جالي بسبب "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان وليد فواز، إنه يتمنى أن يجلس في مكان وحيدا منعزلا عن الناس ويكون به طعام ويحيط به كل انواع الأسماك، مؤكدا أنه يحب الرد علي الجمهور عبر السوشيال ميديا.

وتابع وليد فواز خلال إستضافته في برنامج "سبوت اون" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد نجاحه في مسلسل "صوت وصورة": "أغرب تعليق اتقالي من الجمهور (لو الاستاذ محمود مرسي الله يرحمه كان موجود كان هيعمل اللي انت بتعمله ده) أنا رديت عليه قولتله (محمود مرسي مكنش معاه موبايل)".

واستكمل حديثه قائلا: "بختار الشخص اللي بيستحق أديله جزء من اهتمامي ووقتي ولم اتعرض لوقائع تحرش ويجب على المجتمع أن يلغي كلمة معلش".

وواصل وليد فواز: "عبد الغني في مسلسل صوت وصورة معندوش ثقة في نفسه ومش فارق معاه مراته وخايف من كلام الناس انا كوليد فواز اعتبره جاني بسبب ما فعله مع مراته".

واختتم حديثه قائلا: "زمان كنت صدامي وبتخانق دلوقتي مبقاش عندي خلق ولا طاقة زلو حبيت بني ادم بغير عليه لأن انا ابن المجتمع الشرقي".

مسلسل صوت وصورة يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، عماد صفوت، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل “ صوت وصورة ” في إطار اجتماعي تشويقي حول قضية قتل، حيث يتم اتهام حنان مطاوع بقتل مراد مكرم، وطوال الأحداث تحاول أن تثبت برائتها، كما يناقش العمل تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا وما المخاطر الناتجة عنه.