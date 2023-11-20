وائل الفشني يتبرع بأرباح حفله الغنائي المقبل لأهالي غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المطرب وائل الفشني عن إحيائة أول حفلاته الغنائية في موسم الشتاء، ومن المقرر إقامتها في ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر وائل الفشني علي صفحته الشخصية، الملصق الدعائي للحفل، والذي يقام على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، الساعة 8 مساء السبت 2 ديسمبر المقبل، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.

حفل وائل الفشني

وكان وائل الفشني أعلت تخصيص جميع أرباح حفله الغنائي لدعم أهالي غزة، وفقًا لإعلان نشره على حسابه في إنستجرام.

وكان شارك وائل الفشني في وقت سابق ضمن احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت مؤخرًا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل الفشني في نوبة من البكاء من شدة تأثره بإنشاده للابتهالات للرسول ﷺ.

كما قدم الفشني وأحمد العمري الابتهال الشهير لـ النقشبندي، بجانب تقديمهما العديد من الابتهالات في حب الرسول، بمناسبة المولد النبوي الشريف، فأطرب المنشدين الحضور بهذه الابتهالات، وجعلت المكان ممتلئًلا بالسعادة والتأثر الشديد من كلمات هذه الابتهالات، بجانب إبداعهما في أدائها.

وعلى صعيد آخر، قال الفنان وائل الفشني، إن القائمين على متحف القراء في الشارقة تواصل معه لإعطائهم الجبة والعمة الخاصين بالشيخ طه الفشني، متابعا: "شيء مشرف من أخواتنا في الإمارات، وكتر خيرهم، وكنت سعيد أوي وفرحان".

وأضاف الفشني، خلال لقاء ببرنامج “مدد”، المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، أن أولاد الشيخ طه الفشني على قيد الحياة ومن ثم لم يكن من اللائق أن يذهب هو للشارقة، "لو كنت راجل وحش كنت هروح، بس كلمت المستشار زين الفشني وراح هو".