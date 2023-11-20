نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. انتصار تنضم لفريق عمل "المعلم" لـ مصطفى شعبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة إنتصار لفريق عمل مسلسل “المعلم” بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضانى المقبل، من إخراج مرقس عادل، وإنتاج سينرجي.



مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

ويواصل صناع العمل التحضير والتعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.





أحدث أعمال انتصار

تشارك إنتصار في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" بطولة كل من: اسماء جلال،انتصار، محمد محمود وآخرين، وتدور أحداثه في 15 حلقة ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح.





ما هي آخر أعمال انتصار؟

شاركت انتصار في رمضان الماضي خلال مسلسل " ضرب نار "، بطولة كل من: ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجدالمصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدىوآخرين.

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر (أحمد العوضي) الذي يعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدا إلىمنطقة شبرا سبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بهاظروفهما الصعبة.









برنامج من غير نفسنه

و تشارك انتصار في تقديم برنامج " من غير نفسنة " المذاع على شاشة قناة هي الفضائية، وهو برنامج نسائي ساخر، يشاركها فيالتقديم كلا من بدرية طلبة ونوليا، يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصةمن خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

وتعد قناة " هي " أول قناة مختصة بالمرأة المصرية والعربية، وتقدم عددًا من البرامج المختلفة والمتنوعة، في ظل وجود نخبة كبيرة منالإعلاميين والفنانين.

