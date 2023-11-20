هاني محروس يوجه رسالة مؤثرة لابنته في مناسبة عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - عايد الفنان هاني محروس، ابنته بكلمات مليئة بالسعادة والفرح والحب، حيث شارك "هاني" جمهوره بصورة له برفقة ابنته من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليق قال فيه:" مش بنتي لا أختي وصحبتي وشريكة في روحي وقلبي والنفس اللي بتتنفسه".

وأضاف: "ربنا يسعد أيامك وقلبك وحياتك يا بنتي قلبي كل سنة وانتي منورة حياتي كلها يا قلبي يارب".



تعليقات الجمهور على منشور هاني محروس

وفورا من مشاركة المنشور حصد "هاني" على الكثير من التهنئات من قبل نجوم الوسط الفني، ورواد التواصل الاجتماعي، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يحفظها ويخليها لكم يارب، كل سنة وهي بخير وصحة وسلامة يارب، عيد ميلاد سعيد، ربنا يحفظكم من كل شر يارب، وغيرها من التهنئات.



آخر أعمال هاني محروس

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان هاني محروس مسرحية صوابع زينب، والذي حازت على إعجاب الجماهير خلال موسم الرياض

أبطال مسرحية صوابع زينب

شارك في بطولة مسرحية صوابع زينب الفنانة هالة صدقي، منة فضالي، عمرو عبدالجليل، محمد ثروت، محمد رضوان، محمد ثروت، دنيا ماهر، جيهام الشماشرجي، مصطفى حجاج والتي تعد أول تجربة تمثيل له، وغيرهم إنتاج الأستاذ هاني محروس إخراج الأستاذ إسلام إمام.

تعرف على أحداث مسرحية صوابع زينب

وتدور أحداث المسرحية حول أم لديها 3 فتيات وتعيش في حي شعبي، وتحاول بعد وفاة زوجها أن تأمن مستقبل بناتها وأن تزوجهم، ولكن بسبب اختلاف أعمارهم يصعب عليها السيطرة عليهن أو التعامل معهن.