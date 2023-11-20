أسما شريف منير تتحدث عن معاناة أهالي غزة (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها فيديو، تتحدث فيه عن معاناة الشعب الفلسطيني بسبب ما يجري عليهم من قِبل جيش الإحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





فيديو أسما شريف منير





وعلقت أسما على الفيديو قائلة: ايه أتغير في حياتكم بعد ٧ أكتوبر؟





وقالت أسما في الفيديو: “الحياة مبقتش زي ما هي بعد ٧ أكتوبر كل حاجة اتغيرت كل الناس اتغيرت بتهيألي إن مفيشحاجة بقت زي ما هي كل الحاجات بقيت بشوفها بشكل مختلف وكل حاجة بقيت بحسها بشكل مختلف ٧ أكتوبر غيرالعالم كله”.





وتابعت: “بقيت حاسه إن بقدر كل نعمة إعتدتها إئتلاف النعمة دا من أخطر الحاجات اللي الواحد ممكن يعدي بيها مناللي بيشوفه بقيت حاسه إن أقل حاجة هي أهم حاجة كل واحد فينا بقى عليه مسؤولية رغم إحساس العجز.





وأكملت: “الصبر على الشدائد والإبتلاء لما بتشوفهم عندهم المشاكل الكبيرة أوي دي بحس إن مشاكلي بتصغر في عينيأوي وبحس ان الدنيا خلاص مبقتش مستاهلة مبقتش أشوف أي حاجة زي الأول”.





وأضافت قائلة: “ فاكرة أيام محمد الدرة لما كنا نتكلم عن القضية الفلسطينية يقولولنا هما باعوا أرضهم هنعمل أيه با ترى لسه شايفين انهما باعوا أرضهم بتهيألي ان بعد اللي شوفناه دا كله كل يوم الناس اللي بتموت عشان تراب بلدها مستحيل يكونوا باعوا أرضهم أبدا.





رسالة أسما شريف منير لوالد إبنتها





وكانت قد وجهت أسما شريف منير رسالة لزوجها السابق عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة:" الأب المحترم، السندوالضهر دي ذكريات بحوشهالك عشان تعرفي قد إيه باباكي راجل وأب حقيقي بمعني الكلمة، واقف مهتم بكل خطوة كأنهكأس العالم، لازم أديك حقك عشان الناس تتعلم منك يعني إيه انفصال محت رم وتحضر ووجود في حياة ولادنا.