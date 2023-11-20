مروة ناجي تلتقي بجمهور الإسكندرية في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة مروة ناجي، لأحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام يوم 2ديسمبر بمكتبة الأسكندرية،



وشاركت جمهورها البوستر الرسمي للحفل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفقت بالبوستر تعليق قالت فيه: "أيام قليلة وأقابل أغلى جمهور على قلبي في الدنيا بمسرح مكتبة الأسكندرية يوم السبت 2 ديسمبر الساعة 7 مساءًا.



تعليقات الجمهور على منشور مروة ناجي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات منورة الدنيا يا ميرو، احنا في انتظارك، ربنا يوفقك، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال مروة ناجي

والجدير بالذكر آخر أعمال مروة ناجي اغنية أبو الغضب، والذي نالت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

تعرف على كلمات أغنية أبو الغضب



وتأتي كلمات الاغنيه كالآتي متعصب دايما ومقفل

مانتش طايق كلمة لحد

متنرفز على طول ومتنشن

مالك كدة ليه قالبها بجد

روق على حالك كده واهدى

وأنت بتضحك شكلك أحلى

دي الدنيا بسيطة أوي وسهلة

مش مستاهله إننا نتشد

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب

قالب وشك من غير سبب

ياخي تتحسد

لو ضحكة طلعت بالغلط

رغم التكشيرة وتقفيلتك

والعصبية اللي ملزماك

فيك حاجة جميلة طيبة قلبك

وعشانها أنا أصلا حباك

ما خلاص اتعودت عليها

وحاجات أنا هفضل اعديها

لكن لو ناوي تسوق فيها

خلي في علمك مش سيباك

أبو الغضب

ليه الضحك عندك بالطلب

من غير سبب

قالب وشك من غير سبب

لو ضحكة طلعت بالغلط

