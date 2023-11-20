بعد تعرضها للانتقادات.. صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ نجوى إبراهيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان صلاح عبدالله منشور، يوجه من خلاله رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم بعد تعرضها للانتقادات من قبل متابعيها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





رسالة صلاح عبدالله لـ نجوى إبراهيم





وكتب في صلاح في رسالته قائلا: ‏"اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه"‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك ‏"بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة "وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر.





الإعلامية نجوى إبراهيم

حلت الإعلامية نجوى إبراهيم ضيفه على برنامج بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM ووجهت رسالة لمنتقديها خلال مسيرتها الفنية والإعلامية،والتي كشفت من خلالها عن ما تعانيه من مرض السرطان؛ ما أثار قلق جمهورها ومتابعيها.





تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم





ووجهت نجوى رسالة لمنتقديها قائلة: أول مرة أقرأ كومنتات كتير جدًا على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا.





وتابعت: إنتو عايزيني أعتزل؟ ما ضروري الواحد يعتزل هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟ ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي لإني اتخنقت مش على آخر عمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسك.





وأكملت: الناس بتستكر على غيرها الابتسامة، وليه لازم كل الناس اللي بتضحك يبقى عندها ملايين؟ ما تقولوا الحمد لله.. يا رب أبقى زيه وباسم الله ما شاء الله، ومن شر حاسد إذا حسد، انتو إيه اللي يريحكم أعتزل؟.





وأضافت: عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكي.. حبوا بعض شوية.





نبذة عن الإعلامية نجوى إبراهيم





نجوى إبراهيم، هي إعلامية وممثلة مصرية قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا، وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام وكان أول أفلامها فيلم الأرض، وفي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، قدمت شخصية بقلظ برنامج للأطفال وكان يذاع على التليفزيون المصري.