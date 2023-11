نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "Taylor Swift: The Eras Tour" يكسر حاجز التوقعات في شباك تذاكر السينما العالمية في المقال التالي



تمكن الفيلم الوثائقي الموسيقي "Taylor Swift: The Eras Tour" من تحقيق إيرادات كبيرة بلغت 241 مليونًا و831 ألف دولار في دور العرض حول العالم منذ طرحه في 13 أكتوبر الماضي.

ايرادات فيلم "Taylor Swift: The Eras Tour"

توزعت الإيرادات على النحو التالي: 172 مليونًا و913 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و68 مليونًا و918 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

وتم تقييم الفيلم بنسبة 100% من قبل 52 ناقدًا عالميًا و99% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد على موقع Rotten Tomatoes.

Taylor Swift: The Eras Tour يحقق رقما قياسيًا لهذا السبب

وقد نجح فيلم Taylor Swift: The Eras Tour أن يحطم الرقم القياسي كأكبر افتتاحية لفيلم موسيقي في التاريخ،نظرا لإختلافه عن باقية الأفلام المعروضة.



حيث وثقت العروض الستة التي أحيتها تايلور سويفت في ملعب SoFi في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا العام. يشمل الفيلم قائمة أغاني تغطي مسيرتها المهنية بدءًا من ألبوم "Fearless" وصولًا إلى "Midnights".



رقم خيالي حققه فيلم Taylor Swift: The Eras Tour فما هو؟

حقق الفيلم إجمالي إيرادات قدره 126 مليون دولار في دور السينما على مستوى العالم، حيث جاءت أمريكا الشمالية بمشاركة 95 مليون دولار من هذا المبلغ.

وتم تنظيم العروض الدولية لـ "The Eras Tour" في أكثر من 90 دولة ومنطقة، حيث بلغت إيراداتها 31 مليون دولار.

يتفوق الفيلم الوثائقي لـ سويفت على فيلم "Never Say Never" للفنان العالمي جاستن بيبر، الذي حقق 41 مليون دولار في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في عام 2011، وبلغت إيراداته الإجمالية 138 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.