وائل الفشني يتبرع بأرباح حفله الغنائي المقبل لأهالي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - أعلن المطرب وائل الفشني عن إحيائة أول حفلاته الغنائية في موسم الشتاء، ومن المقرر إقامتها في ساقية عبد المنعم الصاوي، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر وائل الفشني علي صفحته الشخصية، الملصق الدعائي للحفل، والذي يقام على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، الساعة 8 مساء السبت 2 ديسمبر المقبل، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.

وكان وائل الفشني أعلت تخصيص جميع أرباح حفله الغنائي لدعم أهالي غزة، وفقًا لإعلان نشره على حسابه في إنستجرام.