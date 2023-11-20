صلاح عبدالله يوجه رسالة لـ نجوى إبراهيم.. تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 07:29 صباحاً - شارك الفنان صلاح عبدالله منشور، يوجه من خلاله رسالة للإعلامية نجوى إبراهيم بعد تعرضها للانتقادات من قبل متابعيها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب في صلاح في رسالته قائلا: ‏"اللي قالوا الكلام دا ياهانم لسانهُم عايز قطعُه ‏وأي شخص بالأخلاق دي نتجاهله ونقاطعُه"‏ولما جيتلك مع بنتي من ٨ سنين تقريبًا ومن كتر حبي فيكي وإحترامي وتقديري ليكي غنتلك ‏"بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة "وزي ماشفتي الكلام البصل ياريت تشوفي الكلام العسل والهاشتاج اللي إنتشر.