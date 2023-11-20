أوكا يطرح أحدث أعماله الغنائية "إنتي حياتي" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مطرب المهرجانات أوكا، خلال الساعات القليلة الماضية، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “إنتي حياتي”، وذلك عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “إنتي حياتي” لـ أوكا



وأغنية إنتي حياتي غناء وإنتاج أوكا وكلمات عمرو المشاكس.





وطرح أوكا خلال اليومين الماضيين أغنيتين من ألبومه الجديد وهما سوق البنات ويالهوي.





آخر أعمال أوكا





ويذكر أن طرح أوكا مؤخرا أغنية لسه مكملين مع زوجتة الفنانه مي كساب.





كلمات أغنية لسه مكملين





لما جينا الدنيا دي شفنا قسوة مافيش حنين

والهموم شلناها بدري وإحنا لسه صغيرين

والقريب زي الغريب، محدش لينا مد الإيد

كانوا عاملين مش شايفين وإحنا كنا محتاجين

ياما شفنا حاجات كتير وإحنا كان نفسنا فيها

كنا نحلم فيها نعيش واللي عاشوا فيها ناس غيرنا

مالقيناش غير الحرمان والزعل كل ليلة

ورغم ده كله رضينا وعشنا وبنداريها





بننحت في الصخر إحنا طول السنين

بنجيبها بحلالنا وبعرق الجبين

بنعافر ونشقى ومهدودين الحيل

المر بندوقه وبنقول الله المعين

بالستر والصحة إحنا دايمًا عايشين

ما جتش بالساهل ده الحظ كان عنيد

طريقنا متكسر والمطبات كتير

بتخبط معانا ولسه





لسه مكملين مكملين مكملين





ناس كتير إختفوا فين

سابونا ومشيوا في الطريق

والرحلة كنت فيها وحيد

ولقيت إنها أحسن صديق

اللي بيجرالنا ده عشان إحنا طيبين

مين اللي حصلنا خلانا ثابتين

تفكير كتير بيخلينا زهقانين

وبجد كنا تعبانين ومهمدين





آخر أعمال مي كساب





ويذكر أن آخر أعمال الفنانه مي كساب هو مشاركته في مسلسل جعفر العمدة في السباق الرمضاني الماضي 2023.





ومسلسل “ "جعفر العمدة ” وهو بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذررياحنة، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركةميديا هب سعدى – جوهر.