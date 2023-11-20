أسما إبراهيم توجه رسالة للفتيات فماهي؟

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أحمد جودة - القاهرة - وجهت الإعلامية أسما إبراهيم رسالة لمتابعيها من الفتيات، وذلك عبر خاصية القصة القصيرة لحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





رسالة أسما إبراهيم للبنات





وكتبت أسما رسالة مخصصة للفتيات عبر إستوري إنستجرام قائلة: " يا بنات بستغرب من البنت إلى بتعيش دور الرجولة وتقولك روشنة فين الانوثة والرقة والدلع؟.





عيد ميلاد أسما إبراهيم





إحتفل عدد من أصدقاء الإعلامية أسما إبراهيم من الوسط الفني وهم آيتن عامر وعبير صبري وغيرهم من خارج الوسط، بعيد ميلادها فيأحد المطاعم بالقاهرة.





وشاركت أسما مجموعة من الصور برفقة أصدقائها أثناء الإحتفال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهاتانستجرام.





وظهرت في الصور برفقة كلا من الفنانة آيتن عامر والفنانة عبير صبري، وعدد آخر من الأصدقاء من خارج الوسط، وعلقت على الصور قائلة: مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، أحبكم كثيرا يا رفاق.





فريق برنامج حبر سري يحتفل بعيد ميلاد أسما إبراهيم





وكان قد احتفل فريق عمل برنامج حبر سري بعيد ميلاد الإعلامية أسما إبراهيم مقدمة البرنامج وذلك قبل الموعد المحدد لعيد ميلادهابأسبوع.

وشاركت سما إبراهيم عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" مجموعة من الصور من داخل استوديو حبر سريوهو مزين بالبلالين والألوان الوردية والورود تعبيرا عن حب فريق العمل لأسما إبراهيم.





وعلقت قائلة: "شكرًا من قلبي كانت احلي مفاجأة احتفلو بيه قبل اسبوع من عيد ميلادي بحبكم".





برنامج حبر سري





وتقدم الإعلامية أسما إبراهيم خلال هذه الفترة الموسم الجديد من برنامجها حبر سري، في موسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، يوميالخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، حيث تستضيف العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي.







