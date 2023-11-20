نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وليد فواز: أصبحت أكثر هدوءًا وأتجنب المشاجرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان وليد فواز في برنامج "سبوت اون" على موقع يوتيوب عن كواليس نجاحه في مسلسل "صوت وصورة".



وأعرب فواز عن رغبته في العمل في مكان هادئ بمفرده حيث يستمتع بتناول الطعام والسمك.



وأشار إلى أنه يحب التفاعل مع الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وليد فواز يكشف عن أغرب تعليق تعرض له



وأبدى فواز استغرابه من تعليق واحد من الجمهور الذي قال إنه لو كان الفنان الراحل محمود مرسي موجودًا، فإنه كان سيفعل ما يفعله فواز، ورد فواز على هذا التعليق بأن محمود مرسي لم يكن يمتلك هاتفًا محمولًا.



وليد فواز:ضرورة إلغاء مصطلح "معلش" من المجتمع

وأكد فواز أنه يختار الأشخاص الذين يستحقون أن يحظوا بجزء من اهتمامه ووقته، وأنه لم يتعرض لتحرش جنسي، وأعرب عن رأيه في ضرورة إلغاء مصطلح "معلش" من المجتمع.



وليد فواز يكشف عن جوانب شخصيته في صوت وصورة

وتحدث فواز أيضًا عن شخصية عبد الغني التي يجسدها في مسلسل "صوت وصورة"، حيث أشار إلى أن الشخصية تفتقد الثقة بالنفس ولا تهتم بزوجته وتخشى ردود الفعل السلبية من الناس،واعتبر نفسه وليد فواز مكان عبد الغني بسبب تصرفاته مع زوجته في المسلسل.



فيما وصف وليد فواز نفسه؟

واختتم فواز حديثه بالقول إنه في الماضي كان يتصدى للمواجهات ويتشاجر كثيرًا، ولكنه الآن أصبح أكثر هدوءًا ولا يملك الرغبة في إثارة النزاعات، وأعرب عن حبه لكل الناس بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية، واعتبر نفسه "ابن المجتمع الشرقي".

وليد فواز يتألق في "العودة "

وعلى صعيد آخر، ينتظر وليد فواز عرض أحدث أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "العودة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ممزوج بالطابع الصعيدى، وتم تصوير أغلب مشاهده فى مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب.

أبطال مسلسل “العودة”

مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد وإلى، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

آخر أعمال الفنان وليد فواز

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان وليد فواز مسلسل "صوت وصورة"، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر ونجلاء بدر وعمرو وهبة وناردين فرج وفدوي عابد، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب،وقد حاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، ومازال في تصدر الأكثر مشاهدة عبر إحدى المنصات الإلكترونية

