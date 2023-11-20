نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الأولى من مسلسل "زينهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ الفنان أحمد داود، الجمهور باكتسابه وزن زائد وذلك في أولي حلقات مسلسله الجديد "زينهم" حيث يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا ومواقف كوميدية حيث يجسد داود شخصية طبيب مشرحة يدعى زينهم زكريا.

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل “زينهم” يصاب بتهيؤات مختلفة كما اضطر لترك خطيبته التي علمت بحقيقة عمله.

تفاصيل مسلسل "زينهم"

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ويارا جبران وامي الرافعي وعماد رشاد وسلوى محمد على وياسر عزت وعدد آخر من النجوم ومن إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

تفاصيل برنامج “الكونتير” لأحمد داود

وعرض لأحمد داود، مؤخرًا برنامج الكونتينر قناة Ontv، الذي استعرض خلاله الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، وزار مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج،الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها.

تفاصيل بدء تصوير "ولاد رزق 3"

كما بدأ أحمد داود في تصوير المشاهد الخارجية من الجزء الثالث للفيلم المنتظر ولاد رزق ويستعد داود لتقديم فيلم سينمائي جديد بعنوان سارة وعلي والفيلم بطولة ثنائية بين أحمد داود ومنه شلبي، من إنتاج شركة سي سينما وتأليف وإخراج هبة يسري.

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه “يوم ١٣” شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من 33 مليون جنيه.