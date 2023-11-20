نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عرائس أكتوبر الذهبي بمسرح أوبرا دمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف أوبرا دمنهور عرض العرائس أكتوبر الذهبي، مساء اليوم الإثنين الموافق 20 نوفمبر في الساعة السادسة، العرض من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس وإخراج رضا حسنين، على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال وفي إطار نشاط الادارة العامة للنشاط الثقافي والفكري بالأوبرا.

نبذة عن عرض العرائس أكتوبر الذهبي

العرض فكرة الدكتور اسامة محمد على، كتابة كل من رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر، موسيقى ومؤثرات محمد عبد الوهاب الرافعي، سينوغرافيا شادى قطامش، أميرة عادل والمخرجان المنفذان هاني عز، رفعت ريان، ويعكس حالة انسانية تجمع عدد من شخصيات العرائس المعروفة التي تروى قصص عن أبطال حرب أكتوبر والاستعداد للانتصار ويتخللها مادة فيلمية مصورة.

عرض الليلة الكبيرة احتفالا باليوم العالمي للطفل

يذكر أن مسرح أوبرا دمنهور استضاف العرض الشهير الليلة الكبيرة من إنتاج البيت الفني للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس، الخميس الماضي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، وبالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وقطاع الإنتاج الثقافي.

عرض الليلة الكبيرة من ألحان الموسيقار سيد مكاوي، والكلمات لصلاح جاهين، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

نبذة عن اليوم العالمي للطفل

يشار إلى أن اليوم العالمي للطفل أعلن عنه عام 1954 باعتباره مناسبة يحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم، ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.