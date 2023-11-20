انت الأن تتابع خبر جمال العدل ينتقد محمد رمضان بسبب البذخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد المنتج جمال العدل، الممثل محمد رمضان بسبب استعراضه مظاهر البذج والسيارات الفارهة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن الأخير بدلاً من أن يكون قدوة للشباب أصبح يُحبطهم.

ودعا العدل خلال لقائه ببرنامج "سبوت لايت" عبر قناة "صدى البلد" ، الفنان محمد رمضان الى الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، وأن يكون قدوة للشباب ولا يحبطهم، لافتًا إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي لم يكن يمتلك سيارة فارهة إلا بعد فترة طويلة من العمل.



وتابع جمال العدل: "من وجهة نظر وتفكير محمد رمضان هو يرى نفسه ناجحًا فيما يفعله، ومن الوارد أنه لا يفهم ما يفعله بشكلٍ صحيح".



وأوضح العدل: "محمد رمضان ينشر صورة وبجواره نقود كثيرة، فيهاجمه الجمهور، وبعد فترة يقوم بحذف تلك الصورة.. هنا يكون قد حقق ما يريده وهو تصدر الترند"، موجهًا سؤالاً: "هل محمد رمضان لا يعرف أن الجمهور سيهاجمه؟ أنا أرفض تلك التصرفات".

وعلّق المنتج جمال العدل على سبب عدم نجاح فيلم "ع الزيرو" بطولة النجمين محمد رمضان، ونيللي كريم، وسحبه من دور العرض السينمائية، في الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وقال العدل إن "ع الزيرو" لم يكن يشبه أفلام موسم العيد لذلك لم يحقق النجاح المطلوب، مشيرًا إلى أن محمد رمضان يمتلك مواهب فنية عديدة بعد أن نجح في الغناء وأعمال سينمائية ودرامية كوميدية وتراجيدية واللون الشعبي .