انت الأن تتابع خبر براد بيت كما هو من ربع قرن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعاد نجم هوليوود براد بيت، إطلالته في فيلم Fight Club بعد ربع قرن على عرضه، وقد بدا شكله كما هو، دون وجود أي تغييرات في ملامحه تشير إلى تقدمه بالسن.



وظهر بارد بيت خلال حضوره سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 داخل مدينة لاس فيجاس الأميركية، بعد الاعلان رسميًا عن دخول علاقته مع إينيس دي رامون مرحلة الجدية، وهي العلاقة الأولى له منذ انفصاله عن أنجلينا جولي.



وأعلن بيت في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن علاقته رسمياً بحبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون، وذلك بعد عام على علاقتهما.



ووفق موقع "بيج 6"، كشف مصدر أن بيت قدَّم إينيس على أنها حبيبته الجديدة رسمياً، إذ يرى علاقته بها الأنسب منذ طلاقه من زوجته السابقة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي. وصرَّح المصدر: "إنه لأمر رائع أن أراه في مكان جيد..إن إينيس تجعله سعيدا للغاية".



وتخرجت دي رامون من جامعة جنيف في عام 2013 بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.



وتعمل رامون في صناعة المجوهرات وتشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجوهرات في شركة Anita Ko منذ عام 2021 .