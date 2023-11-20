الرياض - محمد الاطلسي - الفنانة اللبنانية التي أثارت الجدل بخروها عن العادات والتقاليد العربية تطل مجددا في صورة أثارت الجدل في مختلف وسائل الاعلام وهي تصر على دعمها للقضية الفلسطنية بالرغم من كل الضغوطات التي تعرضت لها وفقا لمصادر الخبر .

وفي أحدث ظهور لها ، نشرت الممثلة اللبنانية المعتزلة، مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الخاص على منصة انستغرام وهي ترتدي توب باللون الأبيض، فيما وضعت الكوفية الفلسطينية على كتفيها، بينما كانت على متن الطائرة , متعمدة بذلك تسريحة شعر منسدلة على الكتفين، فيما وضعت ماكياجاً خفيفاً للغاية .

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الفنانة ميا خليفة ترتدي الكوفية الفلسطينية والمفاجأة في رد فعل الجمهور | اتفرج الصور

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دعوة لزيارة فلسطين التاريخية

كما ظهر الفنانة المعتزلة في صور أخرى وهي تعلق عليها : قوموا بزيارة فلسطين التاريخية، في إشارة إلى الحق العربي في الأرض المحتلة مع مرور الوقت حصد المنشور ما يزيد على 600 ألف إعجاب وأكثر من 7500 تعليق خلال 48 ساعة على نشره .

ولاقت الصور موجة من التفاعل بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من أشاد بموقف ميا، معتبراً أنها انحازت لصالح الحق العربي , فيما انتقد بعض المتابعين، إطلالة خليفة، معتبرين أنها تناصر فلسطين على الرغم من حملها الجنسية الأميركية، مطالبين إياها بالعودة إلى وطنها الأم لبنان.

ميا خليفة تخسر عقدها في كندا

وتجدر الإشارة إلى أن خليفة، كانت قد أثارت موجة من الانتقادات في المجتمع الأميركي، مع بداية الأحداث في فلسطين، بعدما أعلنت أنها تقف إلى جانب القضية المحقة للشعب الفلسطيني

كما أدى ذلك إلى فسخ عقدها مع التلفزيون الكندي، حيث كانت تشارك في تقديم أحد البرامج، وكذلك مع عدد من شركات الإعلان وعروض الأزياء

وتتمتع خليفة بشعبية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبلغ عدد متابعيها عبر انستغرام أكثر من 27 مليون متابع.