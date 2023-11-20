انت الأن تتابع خبر احلام تصف محمد رمضان بالجوكر .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصفت الفنانة الإماراتية أحلام، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"الجوكر"، مؤكدة أنه يملك قدرات فنية كبيرة .



ويأتي ذلك بعد أن نشر محمد رمضان مقطع فيديو جمعه بأحلام عبر حسابه في إنستغرام، ووصفها بالملكة، معتبرا أنها مصدر الثقة لكل إنسان يتواجد إلى جانبها.



لترد أحلام معربة عن إعجابها بشخصية الفنان المصري، وقالت: "أنا بقول عنك إنك الجوكر، تنجح في أي مكان تتواجد فيه. تابع مسيرتك يا حبيبي".



وكتب رمضان على الفيديو: "أحلام صاحبة أنقى القلوب وأحلى الأصوات العربية.. ليلة رائعة مليانة بالمحبة والطاقة الحلوة".



وكان رمضان قد التقى أحلام خلال تواجده في استوديو "مرواس" استعدادا لحفله الجديد الذي سيقام في 24 من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى جانب الدي جي العالمي رودج على مسرح محمد عبده -أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض .