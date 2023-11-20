انت الأن تتابع خبر مرام علي بطلة الخائن : حبكم النجاح الأكبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة السورية مرام علي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على انستغرام ، لشخصية تيا التي تجسدها في مسلسل الخائن.

وعبر الفنانة السورية عن شكرها لكل من دعمها وساندها قائلة : " كمية الحب والدعم يلي عم توصلني نستني كمية الجهد والتعب ، حبكم هو النجاح الاكبر" .

وتلعب مرام علي دور تيا الفتاة العشرينية الخائنة في المسلسل الذي بدأ عرضه مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، عبر قناة الـmbc .

وكانت الفنانة السورية، وهي من مواليد 1992، قد تحدثت عن تفاصيل شخصية " تيا" التي تجسدها بالعمل، مؤكدة أنها لا تشبه شخصية " نايا" التي لعبتها في مسلسل "عروس بيروت".



وقالت إنها تعاطفت جداً مع شخصية "تيا" بالرغم من أنها فتاة خائنة، كما أنها تحبها جداً لأنها بذلت مجهوداً جباراً حتى تتقنها.



وأضافت أن الجمهور يمكن أن يبرر خيانتها لصديقتها "أسيل" واقتحامها لحياتها هي وزوجها بسبب الحب الكبير التي تكنه له.



وتابعت أنها تخوفت من الشخصية عندما عرضت عليها، كما أنها شعرت بمسؤولية كبيرة في بداية تصوير العمل، إلا أن قيس الشيخ نجيب وسلافة معمار ساعداها على تجاوز ذلك، وقدما لها الكثير من النصائح والدعم .