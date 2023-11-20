انت الأن تتابع خبر احمد سعد يهنئ ابنه بعيد ميلاده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفل الفنان المصري أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنه "أحمد"، معبرًا عن حبه العميق له ومتمنيًا له الصحة والسعادة.



ونشر سعد عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو يجمعه بابنه "أحمد"، وكتب تعليقًا قال فيه : "ابني الحبيب الغالي، أنا بحبك جدًا لأنك إنسان جميل، مش لإنك الولد الوحيد في حياتي اسمك زي اسمي أخدت مني الحلو، وتركت الوحش، أنا بجد فخور بيك، كل سنة وأنت طيب، ياحبيب قلبي وأنا فخور بيك" .





وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهير مع منشوره، متمنين العمر الطويل بالخير والسعادة لابنه، بينهم الفنان رامي صبري الذي علق: "ربنا يحفظه"، فيما كتبت ميري جسار زوجة النجم وائل جسار: "عيد ميلاد سعيد".



كما أعرب رواد السوشال ميديا عن إعجابهم بالعلاقة التي تجمع سعد مع نجله، مشيرين إلى الشبه الواضح في الملامح بينهما، حيث جاء ضمن التعليقات: "ابنك قمور اوي وشبهك جدا"، "كل سنة وهو طيب ربنا يديم علاقتك الحلوة بيهم"، "العمر كله وهو شايل اسمك بالنجاح" .