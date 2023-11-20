نرصد نجوم فيلم أسد أسود لـ محمد رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 09:28 صباحاً - يستعد الفنان محمد رمضان لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد أسد أسود الشهر المقبل.

ويعتبر فيلم أسد أسود هو من أضخم الأفلام التي تقدم خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب قائمة الأسماء التي يضمها الفيلم والتي تم الإعلان عنها بشكل رسمي.

فيلم أسد اسود يشارك في بطولته بجانب محمد رمضان كل خالد الصاوي ورزان جمال وشريف سلامة وعلي قاسم واحمد عبد الحميد والممثلين السودانيين محمود السراج وإسلام مبارك ، وتأليف وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان يتفرع لأسد أسود

وقرر الفنان محمد رمضان تأجيل كافه أعماله الفنية للتفرغ التام لفيلم أسد أسود، حيث أنه يراهن على هذا العمل أن يعود به إلى مكانته السينمائية وشباك الإيرادات خاصة مع الإيرادات الضعيفة التي حققها بأخر أفلامه ع الزيرو.