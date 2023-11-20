لهذا السبب.. نجوى إبراهيم تتصدر تريند "جوجل" بالسعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية نجوى إبراهيم، محرك البحث “جوجل” بالسعودية ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد ردها على منتقدينها خلال برنامج “ بيت العز ” الذي تقدمه عبر إذاعة نجوم إف إم.

وقالت الإعلامية نجوى إبراهيم إن النفس أمارة بالسوء، وأن الدنيا دائمًا تظهر على حقيقتها عندما ينطفئ الضوء على نجم من العاملين في نفس المجال والمشاهير.

نجوى إبراهيم ترد على منتقدينها وتكشف حقيقة مرضها بالسرطان

وقالت نجوى إبراهيم: "عايزيني اعتزل؟ أنا عندى 80 سنة وعيانة وعندى سرطانات وعملت 7000 عملية، أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربى عيالي، أنا فرحانة أني بكلمكم وبتشرف بكلامي معاكم، واختتمت حديثها قائلا: "حبوا بعض شوية".

أبرز أعمال نجوى إبراهيم

يذكر أن نجوى إبراهيم قدمت خلال مشوارها عددا من أهم البرامج الإنسانية والاجتماعية وبرامج المسابقات فى تاريخ التليفزيون، والتقت أهم عمالقة الفن والأدب والثقافة والسياسة، وكانت الشوارع تخلو من المارة حين يذاع أحد برامجها الشهيرة ومنها برامج: "اخترنا لك، عصافير الجنة، 6 على 6، صورة، فكر ثوانى واكسب دقايق"، فضلا عن أشهر برامج الأطفال التى تربى عليها الأجيال ومنها برنامجها الشهير "صباح الخير" ويوميات ماما نجوى وبقلظ، ومسلسلات الأطفال ومنها مسلسل أجمل الزهور.

وأجرت الإعلامية الكبيرة بحرفية خلال هذا المشوار الثرى حوارات مع كل فئات المجتمع من الرئيس إلى أبسط عامل ومع نجوم وخبراء من كل المجالات.

موعد برنامج بيت العز

وتقدم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج" بيت العز " الذى يذاع يوم الخميس من الساعة الواحدة وحتى الثانية ظهرًا على إذاعة وتليفزيون نجوم إف إم، وهو برنامج اجتماعى يقوم على تقديم استشارات اجتماعية، وأدارت خلال حلقة الخميس الموافق 9 أغسطس حوارًا عن مشاكل الشباب، حيث يعتمد البرنامج على الصراحة والعقلانية والأسلوب الهادئ الذي عرفت به الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم في تناول كافة القضايا.