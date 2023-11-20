انت الان تتابع خبر بعد طرحه أول اغنية بالذكاء الاصطناعي.. هاني شاكر يهاجم هذه التقنية بشدة لهذا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خلال الساعات الماضية، فاجأ الفنان هاني شاكر جمهوره بنشر أول اغنية له بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتحمل إسم "قليل البخت"، عبر كل المنصات وموقع اليوتيوب، ولكنه هاجم هذه التقنية بشدة بعد ذلك .

وكشف نقيب الموسيقيين السابق عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي في الأعمال الغنائية، مؤكداً أن اعتماد هذه التقنية يشكّل مخاطرة غير محسوبة، حيث قال: "الذكاء الاصطناعي في رأيي الشخصي سلاح ذو حدين، و 3 حدود مش حدين كمان، ومخاطرة كبيرة ومش كل الأصوات اللي بتسمعها بالذكاء الاصطناعي تحس إنك مصدّقها، في حاجات مش مقبولة ومش مستصاغة".

كما استنكر هاني شاكر استخدام صوت "كوكب الشرق" أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأصل هو الأهم، بالقول: "لما سمعت مقطع أم كلثوم لأ مش هي... وفي فنانين تانية اتعملهم شغل بالذكاء ممكن تصدّقهم، ودي مخاطرة غير محسوبة، والأصل والحقيقة همّا الأهم".

تُعد "بلاد البخت" أول أغاني الفنان هاني شاكر باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي من كلمات كريم حكيم، ألحان مصطفى شكري وتوزيع ميدو مزيكا.