تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد رمضان ضمن موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد رمضان، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك يوم الجمعة القادمة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

تعرف على أسعار تذاكر محمد رمضان

وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة حيث جاءت الفئة الأولى والتي تحمل اسم الفئة الذهبية بمبلغ 230 ريال بما يعادل 1800 جنيهًا مصريًا، والفئة الثانية بـ 172 ريال سعودي بما يعادل 1400 جنيهًا مصريًا، أما الفئة الثالثة بـ115 ريال بما يعادل 940 جنيهًا.



وكان قد ظهر الفنان محمد رمضان على جمهوره، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام "وكشف الفنان محمد رمضان خلال البث المباشر الذى قام به أثناء تواجده في طائرة خاصة، عن أنه يستعد للوصول إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، كما دعم الشعب الفلسطيني في الحرب التي يخوضونها حاليًا.

وكان قد نشر الفنان محمد رمضان، فيديو من آخر حفلاته عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام" معلقًا عليه "إخواتي الفلسطينيين، كنت أتمنى تأجيل كل مشاريعي، لولا التزامي مع شركات غير عربية، ولا يربطني بهم سوى عقود عمل، يجب الالتزام بها".

وأضاف محمد رمضان "المحبة في القلب، والحزن في القلب، ولا أحد يزايد على الآخر، كلنا عرب، وكلنا نتمنى من الله، حرية فلسطين، اللهم آمين".

ما هي آخر حفلات محمد رمضان؟



وكان قد أحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا ضخمًا، في أحد فنادق التجمع الخامس، على هامش المعرض الإفريقي،والذي أقيم خلال الأيام الماضية على أرض مصر في قاعة المنارة ومركز مصر الدولي للمؤتمرات، وظهر محمد رمضان مرتديًا قميص باللون الأبيض مرصع بالألماس.