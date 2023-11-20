نستعرض ملخص الحلقة الأولى من مسلسل ”زينهم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - فاجأ الفنان أحمد داود، الجمهور باكتسابه وزن زائد وذلك في أولي حلقات مسلسله الجديد "زينهم" حيث يقوم فيه بدور طبيب شرعي في مشرحه يتعرض لعدة قضايا ومواقف كوميدية حيث يجسد داود شخصية طبيب مشرحة يدعى زينهم زكريا.

وخلال الحلقة الأولى من مسلسل “زينهم” يصاب بتهيؤات مختلفة كما اضطر لترك خطيبته التي علمت بحقيقة عمله.

مسلسل زينهم بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف ويارا جبران وامي الرافعي وعماد رشاد وسلوى محمد على وياسر عزت وعدد آخر من النجوم ومن إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى.